Жительница Костаная нашла отца, исчезнувшего 20 лет назад

За истекший год в территориальные подразделения Департамента полиции области поступило 110 заявлений о потере связи с родственниками – родителями, братьями, сестрами. В результате оперативных действий полиции удалось установить местонахождение 85-ти из них, сообщает Zakon.kz.

Так, к примеру, 58-летний Александр Хан уехал из Казахстана в 1995 году, не оставив о себе вестей. Тем не менее, его дочь не теряла надежды наладить связь с исчезнувшим из ее жизни родителем.

"Долгие годы она пыталась найти информацию о нем, но безрезультатно. Тем не менее полицейские не оставили ее надежд и начали комплексную работу по поиску. Благодаря слаженным действиям сотрудников миграционной службы местонахождение Александра Хана было установлено. Оказавшись во Франции, он проживал и работал там долгое время, но по разным причинам не поддерживал связи с родственниками", – рассказали в полиции.

Стражи порядка уверены, что этот случай стал настоящим подарком для семьи Хан и примером того, как важно не терять надежды и верить в лучшее.

Между тем в Павлодарской области розыгрыш вышел из-под контроля. Родителям придется заплатить штраф за якобы "похищение и избиение" их сына.