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С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за съемки "В мире животных"

С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за &quot;В мире животных&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 13:57 Фото: Instagram/ndrozdov_official
Телевизионный технический центр "Останкино" планирует взыскать с компании АСС-ТВ, совладельцем которой является 86-летний советский и российский телеведущий Николай Дроздов, миллионы рублей через суд, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что АСС-ТВ ранее занималась производством научно-популярных телепрограмм, в том числе "В мире животных". Однако в 2018 году прекратила свою деятельность.

Теперь, согласно информации Telegram-канала SHOT, "Останкино" потребовало взыскать с компании 9 млн рублей (более 45 млн тенге) в качестве оплаты долга по договору об оказании услуг, накопившегося с 2017 по 2018 год.

Также известно, что Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу телецентра. Кроме того, к взысканию уже подключили приставов. Однако, по данным издания, счета компании заблокированы, так как в ее отношении была запущена процедура банкротства.

Дроздов являлся ведущим просветительской телепередачи о жизни животных в их естественной среде "В мире животных" с 1977 по 2018 год. 11 июня 2019 года Николай Дроздов сообщил, что окончательно ушел из программы.

В 2023 году ученый-зоолог сломал восемь ребер и оказался в реанимации одной из больниц Москвы.

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