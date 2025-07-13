Николая Дроздова экстренно госпитализировали для проведения операции

Известного советского и российского телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канал Mash, 88-летнего Дроздова забрали в больницу для проведения операции на ноге.

"Он страдает от деформирующего гонартроза коленных суставов 3-й степени. Из-за почти не разгибающегося колена ведущему приходится ходить с тростью", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за съемки "В мире животных".

Дроздов являлся ведущим просветительской телепередачи о жизни животных в их естественной среде "В мире животных" с 1977 по 2018 год. 11 июня 2019 года Николай Дроздов сообщил, что окончательно ушел из программы.

В 2023 году ученый-зоолог сломал восемь ребер и оказался в реанимации одной из больниц Москвы.