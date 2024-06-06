Настя Ивлеева вновь оскандалилась: на открытии ее бара по столам гуляли тараканы

В открывшемся баре известного российского блогера Насти Ивлеевой посетители сняли на видео тараканов на столе, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовало издание Dark Voice. На кадрах за одним из столов люди заметили пробегающего таракана, которого смахнули тряпкой со стола.

"На открытии ресторана Насти Ивлеевой сегодня многолюдно: блогерша впервые за долгое время вышла в свет и эмоционально призналась, что открыть подобное заведение всегда было ее мечтой. Таракашки в Nudles by Ivleeva, кстати, тоже наведались. Признавайтесь, кто запрещенку с собой принес?" – шутит издание.





22 мая 2024 года стало известно, что Ивлеева, оскандалившаяся после "голой" вечеринки, кардинально сменила имидж.

30 апреля 2024 года Настя Ивлеева удалила все посты в Instagram, но после вернулась для повторного знакомства.