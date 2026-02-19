Настя Ивлеева объявила о своей беременности
Фото: Instagram/_agentgirl_
Российская блогер Настя Ивлеева поделилась в соцсетях важной для своей семьи новостью, сообщает Zakon.kz.
К краткому, но эмоциональному посту Анастасия приложила видео своих семейных будней с мужем.
"Кто мог подумать, что 2026 год принесет такие новости? И да, я беременна", – трогательно сообщила ведущая.
Подписчики бурно отреагировали на новый пост тысячами лайков.
Ранее муж Баян Алагузовой рассказал, каково быть папой девочек.
