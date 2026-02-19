#Референдум-2026
Культура и шоу-бизнес

Настя Ивлеева объявила о своей беременности

Российская блогер Настя Ивлеева , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 06:32 Фото: Instagram/_agentgirl_
Российская блогер Настя Ивлеева поделилась в соцсетях важной для своей семьи новостью, сообщает Zakon.kz.

К краткому, но эмоциональному посту Анастасия приложила видео своих семейных будней с мужем.

"Кто мог подумать, что 2026 год принесет такие новости? И да, я беременна", – трогательно сообщила ведущая.

Подписчики бурно отреагировали на новый пост тысячами лайков.

Ранее муж Баян Алагузовой рассказал, каково быть папой девочек.

Аксинья Титова
