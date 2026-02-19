Настя Ивлеева объявила о своей беременности

Фото: Instagram/_agentgirl_

Российская блогер Настя Ивлеева поделилась в соцсетях важной для своей семьи новостью, сообщает Zakon.kz.

К краткому, но эмоциональному посту Анастасия приложила видео своих семейных будней с мужем. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) "Кто мог подумать, что 2026 год принесет такие новости? И да, я беременна", – трогательно сообщила ведущая. Подписчики бурно отреагировали на новый пост тысячами лайков. Ранее муж Баян Алагузовой рассказал, каково быть папой девочек.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: