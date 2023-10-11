Для кандасов запустили мобильное приложение в Казахстане

Для упрощения процесса подачи заявлений от этнических казахов на получение статуса "кандас" в Казахстане запустили мобильное приложение "Kutty meken", сообщает Zakon.kz.

"Функционал мобильного приложения значительно упрощает процесс оказания государственной услуги. С его помощью этнические казахи, находящиеся за рубежом, могут подать заявление на получение статуса "кандас", не выезжая за пределы страны, в которой они находятся", – рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как отметили в ведомстве, это позволит значительно сэкономить время и упростить процесс работы с документами.

Для использования данного приложения пользователям Android и IOS необходимо его скачать в Play Market и App Store.

Ранее стало известно, что статус кандаса в Казахстане планируют присваивать по новым правилам.