Начались судороги и кончились силы: туристов спасли в горах Алматинской области

Спасатели МЧС эвакуировали четырех мужчин с трехтысячной высоты. Туристы не смогли самостоятельно спуститься с пика Шымбулак, сообщает Zakon.kz.

Тревожный вызов поступил спасателям вечером 31 мая. Помощь потребовалась четырем мужчинам 24 и 25 лет в Талгарском районе Алматинской области

"При спуске с пика Шымбулак на высоте 3450 м туристы не рассчитали свои силы и, когда начались судороги, обратились на номер 112. Передав координаты своего местоположения, молодые люди остались ждать спасателей", – рассказали в пресс-службе МЧС.

С поста Медеу на помощь незамедлительно была направлена поисковая группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, которая, прибыв в ущелье Безымянное, продолжила путь к месту, обозначенному на геолокации, пешком.

Двигаясь в темноте при ограниченной видимости, опытные специалисты все же обнаружили обессиленных туристов и благополучно эвакуировали их к горнолыжному курорту "Шымбулак". Медицинская помощь им не потребовалась.

Тем же вечером в горах понадобилась помощь трем девушкам. В районе поляны Терра, Большое Алматинское ущелье, они сбились с маршрута и не смогли самостоятельно выбраться из труднодоступной горной местности.