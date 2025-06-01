#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.81
578.59
6.51
Происшествия

Начались судороги и кончились силы: туристов спасли в горах Алматинской области

горы, туристы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 11:23 Фото: pixabay
Спасатели МЧС эвакуировали четырех мужчин с трехтысячной высоты. Туристы не смогли самостоятельно спуститься с пика Шымбулак, сообщает Zakon.kz.

Тревожный вызов поступил спасателям вечером 31 мая. Помощь потребовалась четырем мужчинам 24 и 25 лет в Талгарском районе Алматинской области

"При спуске с пика Шымбулак на высоте 3450 м туристы не рассчитали свои силы и, когда начались судороги, обратились на номер 112. Передав координаты своего местоположения, молодые люди остались ждать спасателей", – рассказали в пресс-службе МЧС.

С поста Медеу на помощь незамедлительно была направлена поисковая группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, которая, прибыв в ущелье Безымянное, продолжила путь к месту, обозначенному на геолокации, пешком.

Двигаясь в темноте при ограниченной видимости, опытные специалисты все же обнаружили обессиленных туристов и благополучно эвакуировали их к горнолыжному курорту "Шымбулак". Медицинская помощь им не потребовалась.

Тем же вечером в горах понадобилась помощь трем девушкам. В районе поляны Терра, Большое Алматинское ущелье, они сбились с маршрута и не смогли самостоятельно выбраться из труднодоступной горной местности. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Троим туристкам в горах Алматы потребовалась помощь спасателей
Происшествия
00:43, 01 июня 2025
Троим туристкам в горах Алматы потребовалась помощь спасателей
Змея заползла в частный дом и напугала жителей Алматинской области
Происшествия
18:17, 31 мая 2025
Змея заползла в частный дом и напугала жителей Алматинской области
Более 80 вандалов наказали в Астане с начала 2025 года
Происшествия
17:47, 31 мая 2025
Более 80 вандалов наказали в Астане с начала 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: