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Здесь вам не Техас: в Башкортостане сняли на видео торнадо

торнадо в Башкортостане, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 20:20 Фото: пресс-служба МЧС РФ
8 июня в Башкортостане очевидцы сняли на видео торнадо. О последствиях данного природного явления рассказали в пресс-службе МЧС страны, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что российские СМИ пишут, что ЧП наблюдали и жители Челябинской области. Кадры распространились в социальных сетях. На них видно, как небо затянуло тучами, в некоторых местах идет сильный дождь. Так, в результате смерча в Абзелиловском районе Башкортостана с дороги скинуло автомобиль, а в другом месте сорвало покрытие крыши многоэтажного дома.

"Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий", – заявили в министерстве.

По данным ведомства, за 10 минут природного явления снесло восемь железобетонных столбов, сорвало обшивку и информационный стенд на заправке. Кроме того, повреждены линии электропередачи, два автомобиля, а также дорожные знаки.

О пострадавших не сообщается.


Ранее сообщалось, что актюбинцы оказались зажаты в машине из-за последствий стихии.

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