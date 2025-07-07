Гигантская шаровая молния напугала жителей Канады – видео

В Канаде удалось наблюдать за огромного размера шаровой молнией. Природное явление очевидцы засняли на видео во время грозы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают местные СМИ, семейная пара из центральной Альберты вышла на заднее крыльцо своего дома около 19:00, чтобы поближе рассмотреть проходящий шторм. Непогода сопровождалась мощными молниями, которые были повсюду. В сотнях метров супруги заметили нечто яркое и блестящее. Что это было они сразу не смогли понять.

"После довольно сильного удара молнии мы увидели огненный шар примерно в 20 футах над землей. И он как бы оставался там довольно долгое время. Это даже не было цветом огня. Мне было интересно, не был ли это какой-то электрический огненный шар, поскольку он был голубоватого цвета", – рассказывает Мелинда в интервью Global News.

Wow! This is reportedly ball lightning. I've never seen anything like it!pic.twitter.com/txaNFF2CLi — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 4, 2025

Эд Парди, супруг женщины, которая засняла на видео необычное явление, сообщил, что они увидели, как медленно двигался "яркий шар синего света", который, по его мнению, был около метра или двух в диаметре.

"Перед тем, как он погас, раздался небольшой хлопок, все это как бы распалось и исчезло. Я был рад, что это было далеко от нашего дома", – сказал он.

По мнению старшего менеджера планетария и космических наук в Эдмонтоне Фрэнка Флориана, которому журналисты показали кадры, супруги увидели шаровую молнию.

"Это может быть шаровая молния или это может быть что-то больше похожее на артефакт самого удара молнии", – объяснил Флориан, добавив, что некоторые ученые исследуют явление шаровой молнии и пытаются воссоздать такие события в лабораторных условиях.

В интервью он пояснил следующее:

"Сама молния – это плазма. Если у вас есть путь для электричества, проходящий через небо от облака к Земле, то он очень, очень быстро перегревает воздух и это создает плазму. Поскольку эта плазма расширяется очень быстро, она создает гром, который в основном связан с ударами молнии. Но когда вы получаете саму плазму, созданную этими ударами молнии, иногда вы можете заставить саму плазму – или область плазмы просто задержаться на некоторое время. Если она имеет форму шара, они называют это шаровой молнией".

Судя по видео от края шара до земли, предположили исследователи, размер молнии где-то треть его диаметра. Итого диаметр шара 60 футов, то есть чуть ли не 20 метров.

Rare ball lightning seen during a thunderstorm in Alberta on July 2, 2025.



[📹 Ed Pardy]pic.twitter.com/nmCGldKY60 — Massimo (@Rainmaker1973) July 5, 2025

По мнению специалистов, либо шаровые молнии радикально изменились, либо речь идет о новом феномене.

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