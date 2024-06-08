Актюбинцы оказались зажаты в машине из-за последствий стихии
Фото: пресс-служба МЧС РК
8 июня в Актобе сильный ветер частично сорвал кровлю складского здания в районе Алматы. Кровля накрыла два легковых автомобиля, в одном из которых находились люди, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели оперативно-спасательного отряда с помощью резательных инструментов спасли из машины мужчину 43-х лет и 13-летнего мальчика, которые самостоятельно не смогли выбраться из транспорта.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"В медицинской помощи люди не нуждались. МЧС рекомендует следить за изменениями погоды и не пренебрегать SMS-сообщениями, передаваемыми службой "112", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что в ДТП близ Актау погибли двое школьников.
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