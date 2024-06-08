Актюбинцы оказались зажаты в машине из-за последствий стихии

Фото: пресс-служба МЧС РК

8 июня в Актобе сильный ветер частично сорвал кровлю складского здания в районе Алматы. Кровля накрыла два легковых автомобиля, в одном из которых находились люди, сообщает Zakon.kz.

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