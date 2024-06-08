Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Охранницу обвинили в употреблении наркотиков со школьниками в США

охранницу обвинили в употреблении наркотиков со школьниками, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 23:52 Фото: pixabay
В штате Пенсильвания, США, школьную охранницу 26-летнюю Киару Ли арестовали за употребление марихуаны с учениками и раздачу им вейпов, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC Philadelphia, один из учеников рассказал, что неоднократно видел, как девушка передавала это учащимся средней школы на перемене. 

Согласно данным издания, охранница вела с одним из своих "клиентов" переписку. В ней Ли и студент рассказывали друг другу, какие ощущения они испытали, находясь под воздействием наркотических веществ. Полицейские арестовали охранницу, основываясь на показаниях свидетелей.

Сумма залога в 20 тыс. долларов (более 8,5 млн тенге) оказалась для Ли неподъемной, поэтому она остается под стражей. 

Ранее сообщалось, что в Алматы, Астану и Уральск поступали наркотики из-за рубежа.

Читайте также

питон проглотил женщину в Индонезии
Питон проглотил женщину в Индонезии
на депутата напали в Германии
На пожилого депутата напали в кабинке для голосования в Германии
кореянкам предложили раньше начать учиться, чтобы быть привлекательнее для парней
Кореянкам предложили раньше начать учиться, чтобы быть интереснее для парней
Елена Беляева
США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
призывник в военкомате
В Минобороны прокомментировали рейды на призывников
Врач рассказала, кому опасно пить томатный сок
Врач рассказала, кому опасно пить томатный сок
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за &quot;В мире животных&quot;
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за съемки "В мире животных"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: