Охранницу обвинили в употреблении наркотиков со школьниками в США

В штате Пенсильвания, США, школьную охранницу 26-летнюю Киару Ли арестовали за употребление марихуаны с учениками и раздачу им вейпов, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC Philadelphia, один из учеников рассказал, что неоднократно видел, как девушка передавала это учащимся средней школы на перемене.

Согласно данным издания, охранница вела с одним из своих "клиентов" переписку. В ней Ли и студент рассказывали друг другу, какие ощущения они испытали, находясь под воздействием наркотических веществ. Полицейские арестовали охранницу, основываясь на показаниях свидетелей.

Сумма залога в 20 тыс. долларов (более 8,5 млн тенге) оказалась для Ли неподъемной, поэтому она остается под стражей.

Ранее сообщалось, что в Алматы, Астану и Уральск поступали наркотики из-за рубежа.