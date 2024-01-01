Кадры страшного ДТП близ Талгара появились в Казнете
Фото: скриншот видео
Страшное ДТП попало на кадры в селе Акбулак близ Талгара, сообщает Zakon.kz.
На видео водитель, на большой скорости протаранив ограждение домов, врезается, предположительно, в столб.
На последующих видео видно, как сильно искорежило автомобиль. Судя по тому, что он залит пеной, после аварии автомобиль загорелся.
Что побудило водителя мчать по узкой дороге на такой большой скорости, пока остается неясным. Zakon.kz запросил информацию у Департамента полиции Алматинской области.
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