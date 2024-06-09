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Скончался глава организации "Репортеры без границ"

Кристоф Делуар, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 11:37 Фото: Stéphane de Sakutin/AFP
Кристоф Делуар, генеральный директор организации "Репортеры без границ" (RSF), скончался в субботу, 8 июня, в возрасте 53 лет, сообщает Zakon.kz.

Кристоф Делуар занимал этот пост с 2012 года и за 12 лет превратил ассоциацию, отмеченную новым ростом и влиянием, в мирового лидера по защите журналистики, пишет RSF.

"Он был неутомимым защитником свободы, независимости и плюрализма журналистики в контексте информационного хаоса на всех континентах. Журналистика была борьбой всей его жизни, которой он боролся с непоколебимой убежденностью. "Репортеры без границ" выражают глубочайшие соболезнования его жене Перрин, его сыну Натану, его родителям и всем его близким", – отмечает организация.

По словам Пьера Хаски, председателя совета директоров RSF, "Кристоф Делуар возглавил организацию в решающий момент для права на информацию. Его вклад в защиту этого фундаментального права был значительным. Совет директоров разделяет горе его семьи и друзей".

"Репортеры без границ" – это международная неправительственная организация. Ее миссия – защищать свободу прессы, журналистов и пользователей интернета во всем мире.

Мухит Турсынали
2024 год Журналистика
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