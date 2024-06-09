Американец сдал более 110 литров крови за почти 50 лет донорства

Мужчина из Лонг-Айленда в США сдал около 29 галлонов крови (приблизительно 110 литров) за 49 лет, сообщает Zakon.kz.

Генри Бикофф, 68 лет, начал сдавать кровь в 1975 году. По данным Нью-Йоркского центра крови, его кровь помогла 693 людям.

"Я занимаюсь этим уже какое-то время. Это то, чему я посвятил себя, и на самом деле приятно получить за это хоть немного признания", – сказал он New York Post.

Вспоминая свой первый опыт сдачи, Бикофф сказал, что после донорства у него "очень закружилась голова", поскольку его не поили, не кормили и не давали отдохнуть. Однако это не помешало ему продолжать это делать.

У мистера Бикоффа B-отрицательная группа крови, и он пользуется большим спросом. До предыдущих пяти или десяти лет он сдавал кровь каждые 56 дней. Однако с возрастом он старается "немного растянуться". В среднем у человека в организме 4-5 литров крови.