Макрон призвал объявить 2025 годом "коллективного восстановления"
Фото: Instagram/elysee
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с новогодним обращением к гражданам, во время которого признал, что его решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) было ошибочным, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает телеканал BFMTV, политик считает, что решение привело к большей нестабильности вместо урегулирования политического кризиса.
"Я должен признать, что роспуск принес в ассамблею больше разногласий, чем решений для французов", – заявил Макрон.
Макрон добавил, что берет на себя всю ответственность за ситуацию. Он выступил с призывом объявить 2025-й годом "коллективного восстановления" ради стабильности и решения ключевых вопросов.
Ранее был утвержден новый состав правительства Франции.
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