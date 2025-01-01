Макрон призвал объявить 2025 годом "коллективного восстановления"

Фото: Instagram/elysee

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с новогодним обращением к гражданам, во время которого признал, что его решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) было ошибочным, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал BFMTV, политик считает, что решение привело к большей нестабильности вместо урегулирования политического кризиса. "Я должен признать, что роспуск принес в ассамблею больше разногласий, чем решений для французов", – заявил Макрон. Макрон добавил, что берет на себя всю ответственность за ситуацию. Он выступил с призывом объявить 2025-й годом "коллективного восстановления" ради стабильности и решения ключевых вопросов. Ранее был утвержден новый состав правительства Франции.

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