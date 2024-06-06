В странах ЕС начинаются выборы в Европарламент: каковы прогнозы

Выборы в Европарламент созыва 2024-2029 годов пройдут во всех странах ЕС с 6 по 9 июня, сообщает Zakon.kz.

Число избирателей составляет 375 млн человек на 452 млн населения. В рамках четырехдневного голосования с участием 27 стран в следующий Европейский парламент вернут 720 депутатов. Из них в Европарламенте каждой стране ЕС положено строго определенное количество мандатов – пропорционально ее населению, пишет Theguardian.



Борьба будет идти в каждой стране ЕС между своими политическими партиями за раздел этих кресел.

Выборы проводятся по национальным законам каждой страны: 6 июня будут голосовать Нидерланды, 7 июня – Ирландия и Чехия, 8 июня – Италия, Латвия, Мальта, Словакия; оставшиеся, большинство стран сообщества, проголосуют 9 июня.

Ожидается, что правоцентристская Европейская народная партия председателя комиссии Урсулы фон дер Ляйен останется самой крупной группой в парламенте, за ней последуют левоцентристские социалисты и демократы (S&D) и либералы из партии Renew.

Тем не менее за голосованием в этом году наблюдают особенно внимательно, поскольку опросы прогнозируют большие успехи популистских и крайне правых партий, которые, хотя и недостаточны для получения ими прямой власти, могут значительно увеличить их влияние.

Так, в сегодняшних выборах в Нидерландах участвует "Партия свободы" (PVV) – антиисламская партия, выступающая против мигрантов, которую возглавляет крайне правый лидер Герт Вилдерс. Согласно последним опросам среди 31 депутата Европарламента от Нидерландов, PVV поднимется с одного места до восьми, идя нога в ногу с альянсом зеленых, левых и лейбористов, которые проводят политику "за свободный, устойчивый, безопасный и демократический ЕС".

Такая же ситуация во многих ведущих европейских странах – заметное присутствие правых настроений: "Альтернатива для Германии" Максимилиана Кра в Германии, "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Реконкиста", список которой возглавляет Марион Марешаль, во Франции, ФИДЕС Виктора Орбана в Венгрии.

Однако западные аналитики сходятся во мнении, что практическое влияние высоких результатов правых на этих выборах, вероятно, не будет большим. Предполагается, что главным новшеством станет ужесточение политики против мигрантов и беженцев.

Результаты выборов, которые определят состав следующей Европейской комиссии, ожидаются в воскресенье, 9 июня, вечером.

Ранее журналисты издания The Economist назвали трех женщин, которым предстоит формировать Европу.