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Выборы в Европарламент: партия Фон дер Ляйен лидирует с большим отрывом

Выборы в Европарламент: партия Фон дер Ляйен лидирует с большим отрывом, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 06:03 Фото: Instagram/ursulavonderleyen
После подсчета голосов избирателей 26 стран ЕС "Европейская народная партия", участником которой является действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с большим отрывом лидирует на выборах в Европарламент, сообщает Zakon.kz.

По данным опубликованным на сайте с результатами выборов партия Фон дер Ляйен получает 191 из 720 мест, тем самым занимая 26,53% мест. А на втором месте "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (135 мандатов, 18,75% мест). На третьем месте находится "Обновляя Европу" (83 мандата, 11,53% мест), на четвертом - "Европейские консерваторы и реформисты" (71 мандат, 9,86% мест).

Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что главная ее цель  создать сильную и стабильную Европу.

"Я хочу продолжить прежний курс с теми, кто поддерживает Европу, поддерживает Украину, поддерживает верховенство закона. <...> Мы будем сотрудничать с теми, кто разделяет наши цели"глава Еврокомиссии


Она отметила, что работа нового состава ЕП начнется во вторник, 11 июня.

Ранее сообщалось, что выборы в Европарламент созыва 2024-2029 годов проходят во всех странах ЕС с 6 по 9 июня. 9 июня, стало финальным днем выборов для более чем 350 млн избирателей из стран Евросоюза. Результаты избирательной кампании станут известны 10 июня.

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