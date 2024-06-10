Выборы в Европарламент: партия Фон дер Ляйен лидирует с большим отрывом

После подсчета голосов избирателей 26 стран ЕС "Европейская народная партия", участником которой является действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с большим отрывом лидирует на выборах в Европарламент, сообщает Zakon.kz.

По данным опубликованным на сайте с результатами выборов партия Фон дер Ляйен получает 191 из 720 мест, тем самым занимая 26,53% мест. А на втором месте "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (135 мандатов, 18,75% мест). На третьем месте находится "Обновляя Европу" (83 мандата, 11,53% мест), на четвертом - "Европейские консерваторы и реформисты" (71 мандат, 9,86% мест).

Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что главная ее цель создать сильную и стабильную Европу.

"Я хочу продолжить прежний курс с теми, кто поддерживает Европу, поддерживает Украину, поддерживает верховенство закона. <...> Мы будем сотрудничать с теми, кто разделяет наши цели" глава Еврокомиссии





Она отметила, что работа нового состава ЕП начнется во вторник, 11 июня.

Ранее сообщалось, что выборы в Европарламент созыва 2024-2029 годов проходят во всех странах ЕС с 6 по 9 июня. 9 июня, стало финальным днем выборов для более чем 350 млн избирателей из стран Евросоюза. Результаты избирательной кампании станут известны 10 июня.