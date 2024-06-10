Ракеты хуситов повредили два грузовых корабля в Аденском заливе

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" за последние дни нанесли повреждения противокорабельными ракетами двум грузовым судам в Аденском заливе, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявило Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).

По данным американских военных, повреждения получили швейцарский контейнеровоз под флагом Либерии Tavvishi и немецкое универсальное сухогрузное судно под флагом Антигуа и Барбуда Norderney. Они остались на плаву и следуют далее своим курсом.

Также CENTCOM отчитались о перехвате над Аденским заливом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и уничтожении в контролируемых хуситами районах Йемена двух крылатых ракет и одной ракетной пусковой установки.

Ранее появилась информация, что йеменские хуситы похитили 11 сотрудников ООН.