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Ракеты хуситов повредили два грузовых корабля в Аденском заливе

Ракеты хуситов повредили два грузовых корабля в Аденском заливе, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 09:33 Фото: pxhere
Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" за последние дни нанесли повреждения противокорабельными ракетами двум грузовым судам в Аденском заливе, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявило Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).

По данным американских военных, повреждения получили швейцарский контейнеровоз под флагом Либерии Tavvishi и немецкое универсальное сухогрузное судно под флагом Антигуа и Барбуда Norderney. Они остались на плаву и следуют далее своим курсом.

Также CENTCOM отчитались о перехвате над Аденским заливом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и уничтожении в контролируемых хуситами районах Йемена двух крылатых ракет и одной ракетной пусковой установки.

Ранее появилась информация, что йеменские хуситы похитили 11 сотрудников ООН.

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