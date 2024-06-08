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Йеменские хуситы похитили 11 сотрудников ООН

люди, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 14:29 Фото: freepik
Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что 11 сотрудников международной организации были похищены, сообщает Zakon.kz.

По данным ООН, из 11 человек девять мужчин и две женщины. Шестеро работали в агентстве ООН по правам человека, а по одному – в офисе специального посланника, в отделе развития, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы и ЮНЕСКО.

"Мы очень обеспокоены этими событиями и активно ищем разъяснений у де-факто властей хуситов относительно обстоятельств этих задержаний и, самое главное, обеспечения немедленного доступа к этим сотрудникам ООН. Мы используем все доступные каналы, чтобы как можно быстрее обеспечить безопасное и безоговорочное освобождение всех из них", – заявил представитель ООН на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Задержаны также люди, работающие в других группах помощи.

Организация по правам человека Майюн назвала другие группы помощи, сотрудники которых были задержаны хуситами в четырех провинциях, контролируемых повстанческой группировкой, – Амран, Ходейда, Саада и Саана.

"Мы самым решительным образом осуждаем эту опасную эскалацию, которая представляет собой нарушение привилегий и иммунитетов сотрудников Организации Объединенных Наций, предоставленных им в соответствии с международным правом, и считаем ее репрессивной, тоталитарной практикой шантажа с целью получения политических и экономических выгод", – говорится в заявлении организации.

Йеменские хуситы и связанные с ними средства массовой информации не обсуждали задержания. Вместо этого официальный представитель армии, бригадный генерал Яхья Сари заявил о нападениях в пятницу вечером на корабли, которые не сообщили о повреждениях или не были признаны международными властями.

Активисты, юристы и другие написали в интернете открытое письмо, призывая хуситов немедленно освободить задержанных, поскольку, если они этого не сделают, это "поможет изолировать страну от мира".

Британская газета Guardian связывает похищения с тем, что группировка ополченцев сталкивается с растущим финансовым давлением и авиаударами со стороны коалиции под руководством США.

В конце мая хуситы освободили 113 военнопленных, удерживаемых ими в столице Сане.

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