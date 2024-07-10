Валерий Меладзе хочет вернуться в Россию

59-летний российский певец Валерий Меладзе планирует вернуться в Россию. Артист, по информации из его окружения, соскучился, сообщает Zakon.kz.

О планах исполнителя хита "Салют, Вера" заявлено в публикации Telegram-канала Mash.

Источник уточнил изданию, что Меладзе был в Москве проездом. Он навестил родных и успел осуществить несколько важных дел.

"Близким певец обмолвился, что планирует вернуться в Россию, где прожил много лет, ибо очень соскучился. В том числе по концертам", – сказано в сообщении.

Сам же певец хранит молчание. В социальных сетях его публикации датированы за 2023 год.

Стоит отметить, что в феврале 2022 года Меладзе одним из первых российских артистов выступил против проведения российской военной операции в Украине. После его заявления концерты певца в целом ряде российских городов были отменены.

В июне 2024 года сообщалось, что Меладзе впервые стал дедушкой. Его дочь Софико заявила об этом в личном блоге.