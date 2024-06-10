Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Самолет с вице-президентом Малави мог разбиться – СМИ

самолет с вице-президентом Малави мог потерпеть крушение, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 23:11 Фото: pixabay
Иностранные СМИ заявляют, что самолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилимой мог потерпеть крушение, сообщает Zakon.kz.

В частности, об этом со ссылкой на очевидцев пишет газета Nyasa Times.

"Есть опасения, что самолет мог разбиться на обратном пути. По данным источников, авария была замечена в лесной зоне Чикангава. Предположительно, это был самолет, на котором летел Чилима", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что вице-президент мог не пережить предполагаемое крушение.

Как уточняет газета, Чилима вылетел из малавийской столицы Лилонгве в Мзузи на севере страны, чтобы присутствовать на похоронах юриста Ральфа Касамбара. В связи с плохими погодными условиями воздушное судно не смогло приземлиться и было вынуждено развернуться. На обратном пути связь с экипажем самолета прервалась.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находится вице-президент африканского государства Малави Саулос Чилима и еще девять человек, пропал с экранов радаров.

Елена Беляева
Малави 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Град, ливень, шквал и жара: на понедельник в РК объявлено штормовое предупреждение
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Ангелина Лукас показала, как восстанавливается после тяжелого поединка и готовится к следующему
Ангелина Лукас показала, как восстанавливается после тяжелого поединка и готовится к следующему
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: