Самолет с вице-президентом Малави мог разбиться – СМИ

Иностранные СМИ заявляют, что самолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилимой мог потерпеть крушение, сообщает Zakon.kz.

В частности, об этом со ссылкой на очевидцев пишет газета Nyasa Times.

"Есть опасения, что самолет мог разбиться на обратном пути. По данным источников, авария была замечена в лесной зоне Чикангава. Предположительно, это был самолет, на котором летел Чилима", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что вице-президент мог не пережить предполагаемое крушение.

Как уточняет газета, Чилима вылетел из малавийской столицы Лилонгве в Мзузи на севере страны, чтобы присутствовать на похоронах юриста Ральфа Касамбара. В связи с плохими погодными условиями воздушное судно не смогло приземлиться и было вынуждено развернуться. На обратном пути связь с экипажем самолета прервалась.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находится вице-президент африканского государства Малави Саулос Чилима и еще девять человек, пропал с экранов радаров.

