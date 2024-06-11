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Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 15:53 Фото: Facebook/SKCOfficialPage
Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе. Самолет, на борту которого находились Чилима и еще девять пассажиров, пропал 10 июня 2024 года после вылета из столицы Лилонгве. Сегодня, 11 июня, спасатели обнаружили самолет полностью разрушившимся, сообщает Zakon.kz.

О трагедии сообщил, обращаясь к нации, президент Малави Лазарус Чаквера. Ранее он анонсировал свое выступление.

"Спасатели обнаружили самолет полностью разрушившимся в результате катастрофы. Вице-президент и все остальные, кто был на борту, погибли", – заявил он.

В Малави объявили национальный траур.

Вице-президенту Малави Саулосу Чилиме был 51 год, у него остались жена и двое детей. Пост вице-президента Чилима занимал с 2014 года.

Ранее сообщалось, что 10 июня самолет, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Чилима, пропал с экранов радаров после вылета из столицы страны Лилонгве. Связь была потеряна. На борту, помимо вице-президента, находились еще девять человек, включая бывшую первую леди страны Шанил Мулузи. Самолет должен был приземлиться в городе Мзузу на севере страны, но не смог совершить посадку из-за плохой погоды и повернул обратно. В Мзузу вице-президент должен был представлять правительство на похоронах бывшего генерального прокурора Ральфа Касамбары.

Малави – государство на юго-востоке Африки. Граничит на северо-востоке с Танзанией, на юго-востоке, юге и юго-западе – с Мозамбиком, на западе – с Замбией. Малави не имеет выхода к морю.

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