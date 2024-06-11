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Макрон выступит за переизбрание Урсулы фон дер Ляйен

Макрон выступит за переизбрание Урсулы фон дер Ляйен, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 07:00 Фото: wikimedia.org
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержит избрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК в обмен на политические уступки Франции. Об этом написала газета Politico, сообщает Zakon.kz.

По информации Politico раньше французский лидер, который никогда не поддерживал фон дер Ляйен в ее амбициях выдвинуться на второй срок и, вероятно, готовил кандидата на пост председателя ЕК из ряда французских чиновников, по итогам выборов в ЕС будет вынужден уступить ей в обмен на политические гарантии на родине.

"Но теперь Макрону, похоже, придется решать более серьезные политические задачи, чем попытка перетасовать брюссельский президиум", - гласит публикация.

Ранее сообщалось, что после прошедших в Евросоюзе выборов в Европарламент правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) фон дер Ляйен может стать крупнейшим блоком в ЕП, что увеличивает ее шансы вернуться на пост главы исполнительной власти в Брюсселе.

Ранее Макрон распустил нижнюю палату парламента страны - Национальное собрание - и назначил досрочные выборы, первый тур которых намечен на 30 июня. За несколько минут до обращения Макрона глава партии "Национальное объединение", которая побеждает во Франции на выборах в Европарламент, призвал провести новые парламентские выборы в стране.

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