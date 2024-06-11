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Особняк из фильма "Один дома" обрел нового хозяина

Продажа дома, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 03:35 Фото: zillow
Дом в пригороде Чикаго, который стал местом съемок культового фильма "Один дома" и недавно был выставлен на продажу быстро нашел покупателя, сообщает Zakon.kz.

Специалисты по недвижимости отметили, что изначально ожидали ажиотаж на эту недвижимость. Поскольку сам по себе особняк расположен в привлекательном районе с хорошими школами, красивыми пляжами, парками, а также множеством магазинов и ресторанов. Об этом рассказывает портал Realtor.com.

"Цена этого дома высока с учетом его размера и состояния. Фактор известности, участия в таком популярном и легендарном фильме также повышает общую стоимость. Это один из тех домов, мимо которых люди захотят проехать, чтобы проверить, насколько хорошо они знают фильм и местность, где его снимали", – поделилась агент по недвижимости Кара Амир.

Имя нового владельца не раскрывается. Известна лишь стоимость сделки. Она составляет 5,25 млн долларов.

В конце прошлого месяца мы сообщали, что особняк многодетного семейства Маккаллистер из фильма "Один дома" выставили на продажу и показали фотографии видоизмененного интерьера.

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