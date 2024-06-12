В Кыргызстане начнут штрафовать самокатчиков за нарушение ПДД
В Закон КР "О дорожном движении в Кыргызской Республике" вводятся понятия "пешеход", "средство индивидуальной мобильности" (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), сообщила пресс-служба главы киргизского государства.
Закон принят Жогорку Кенешем 24 апреля 2024 года.
Теперь за нарушение правил дорожного движения при управлении самокатом можно будет получить штраф в 1 тыс. сомов (около 5 тыс. тенге).
Также будут штрафовать пешеходов за переход проезжей части в не предназначенных для этого местах или за движение по пешеходным переходам на красный сигнал светофора.
Ранее в МВД Казахстана рассказали о причинах высоких штрафов за нарушения ПДД.