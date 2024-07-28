Минобороны: Казахстанским миротворцам на Голанских высотах ничего не угрожает

В Министерстве обороны РК прокомментировали ситуацию, связанную с ракетным обстрелом Голанских высот, где в данный момент выполняет миротворческую миссию ООН казахстанский контингент, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства пояснили, что миротворцы продолжают работу в штатном режиме.

"Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется", – сообщили в Минобороны.

27 июля 2024 года в результате ракетного обстрела подконтрольных Израилю Голанских высот погибли 12 человек. В основном это дети и молодежь от 10 до 20 лет, поскольку удар пришелся на футбольное поле в северном друзском городе Мадждал-Шамс.

В данный момент на Голанских высотах находится казахстанский отряд, который состоит из 139 военнослужащих. На базе также находится военная техника и имущество, "предназначенное для выполнения задач по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами". Они прибыли в место дислокации в марте 2024 года.