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Мир

Зеленский исключил свою отставку после слов Трампа

Владимир Зеленский, президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 02:58 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану, что не станет подавать в отставку после слов Дональда Трампа о необходимости смены украинского лидера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, фрагменты беседы размещены в соцсети Х телеведущего.

"Конечно, нет. Это моя ответственность", – прокомментировал Зеленский вопрос о том, будет ли он подавать в отставку.

На вопрос о возможности проведения выборов президента Украины Зеленский также ответил отрицательно.

В этом же интервью он признался, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией. Политик назвал "болезненным" то, что американский лидер выбрал "не сторону" Украины. По его мнению, США следует оставаться в нейтральной позиции по отношению к обеим сторонам конфликта.

10 октября Трамп призвал к смене президента Украины. Американский лидер заявил, что стране необходим новый глава государства, способный достичь мира с Россией. По мнению Трампа, президент Зеленский мог бы заключить множество соглашений, но почему-то не делает этого.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились. Трамп назвал разговор очень успешным, отметив, что Россия скоро поставит США более 300 тысяч тонн дизеля и 500 тысяч тонн топлива на международные рынки. Американский минфин добавил, что Вашингтон снял санкции в отношении дизеля из РФ на полгода, до 7 апреля.

Ранее в прессу попали данные о давлении США на руководство Украины.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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