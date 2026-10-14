Зеленский исключил свою отставку после слов Трампа
Как пишет Газета.ru, фрагменты беседы размещены в соцсети Х телеведущего.
"Конечно, нет. Это моя ответственность", – прокомментировал Зеленский вопрос о том, будет ли он подавать в отставку.
На вопрос о возможности проведения выборов президента Украины Зеленский также ответил отрицательно.
В этом же интервью он признался, что чувствует себя преданным Трампом после дизельной сделки с Россией. Политик назвал "болезненным" то, что американский лидер выбрал "не сторону" Украины. По его мнению, США следует оставаться в нейтральной позиции по отношению к обеим сторонам конфликта.
10 октября Трамп призвал к смене президента Украины. Американский лидер заявил, что стране необходим новый глава государства, способный достичь мира с Россией. По мнению Трампа, президент Зеленский мог бы заключить множество соглашений, но почему-то не делает этого.
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились. Трамп назвал разговор очень успешным, отметив, что Россия скоро поставит США более 300 тысяч тонн дизеля и 500 тысяч тонн топлива на международные рынки. Американский минфин добавил, что Вашингтон снял санкции в отношении дизеля из РФ на полгода, до 7 апреля.
Ранее в прессу попали данные о давлении США на руководство Украины.