Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Обыски проходят в доме брата юмориста Максима Галкина

Максим и Дмитрий Галкины, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 00:47 Фото: Instagram/maxgalkinru
Силовики в рамках уголовного дела проводят обыски в доме брата юмориста Максима Галкина Дмитрия. Мужчина является соучредителем компании, производящей боеприпасы, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, дело не связано с артистом.

"В частном доме Дмитрия Галкина проходят следственные действия. Силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации", – рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что Дмитрий Галкин до 2017 года занимал пост генерального директора ООО "Военно-промышленная компания". Это российский разработчик и производитель легкой колесной бронетехники для нужд Минобороны и прочих силовых структур. Среди продукции, выпускаемой этой организацией, - бронемашина "Тигр", БТР-80 и БТР-82. У компании есть патент на боевой модуль с дистанционным управлением.

Как указано в Едином государственном реестре юридических лиц, Дмитрий Галкин также является соучредителем ООО "Оружейные мастерские". Ему принадлежит доля в 25% этой организации. Она занимается производством боеприпасов для нужд Минобороны.

Ранее Максим Галкин поделился воспоминаниями о гастролях.

Читайте также

стрельба у монастыря в России
Женщина получила ранения во время стрельбы у монастыря в России
встреча с президентом
Токаеву и Юн Сок Ёль показали исторические артефакты из золота
американский актер
Кевину Спейси грозит банкротство после секс-скандала
Елена Беляева
Россия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
единый часовой пояс, Казахстан, Минздрав
Единый часовой пояс: ухудшилось ли здоровье казахстанцев, рассказала глава Минздрава
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: