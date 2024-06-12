Обыски проходят в доме брата юмориста Максима Галкина

Силовики в рамках уголовного дела проводят обыски в доме брата юмориста Максима Галкина Дмитрия. Мужчина является соучредителем компании, производящей боеприпасы, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, дело не связано с артистом.

"В частном доме Дмитрия Галкина проходят следственные действия. Силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации", – рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что Дмитрий Галкин до 2017 года занимал пост генерального директора ООО "Военно-промышленная компания". Это российский разработчик и производитель легкой колесной бронетехники для нужд Минобороны и прочих силовых структур. Среди продукции, выпускаемой этой организацией, - бронемашина "Тигр", БТР-80 и БТР-82. У компании есть патент на боевой модуль с дистанционным управлением.

Как указано в Едином государственном реестре юридических лиц, Дмитрий Галкин также является соучредителем ООО "Оружейные мастерские". Ему принадлежит доля в 25% этой организации. Она занимается производством боеприпасов для нужд Минобороны.

Ранее Максим Галкин поделился воспоминаниями о гастролях.