Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Семейное болото – шоумен сообщил о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Шоумен сообщил о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 14:27 Фото: Instagram/alla_orfey
Шоумен Стас Барецкий сообщил, что певица Алла Пугачева прекратила общение с семьей из-за разлада с мужем, юмористом Максимом Галкиным, сообщает Zakon.kz.

Шоумен отметил, что сейчас исполнительница воздерживается от общения со своими детьми и внуками, передает News.ru.

"Это я посоветовал Алле Борисовне на фоне разлада отношений с Галкиным временно не общаться с родственниками. Также на фоне данного разлада может возникнуть множество юридических вопросов", – пояснил Барецкий.

Кроме того шоумен отметил, что в семье певицы все против возможного развода пары.

Ранее Пугачева на фоне слухов о разводе с Галкиным опубликовала в своих социальных сетях новое совместное фото с супругом. На снимке они стоят на яхте, обнимаются и смеются.

Позже уже Галкин показал в соцсетях фотографию со своими подросшими детьми Лизой и Гарри. На снимке также он обнимает Пугачеву.

Читайте также

Не будет давать интервью Такеру Карлсону
Владимир Зеленский не будет давать интервью Такеру Карлсону
Будем иметь дело с Камалой – Трамп уверен, что вывел Байдена из президентской гонки
Будем иметь дело с Камалой – Трамп уверен, что вывел Байдена из президентской гонки
Анонсировал интервью с Зеленским
Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Айсулу Омарова
Галкин Максим Пугачева Алла 2024 год Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: