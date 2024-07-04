Семейное болото – шоумен сообщил о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Шоумен Стас Барецкий сообщил, что певица Алла Пугачева прекратила общение с семьей из-за разлада с мужем, юмористом Максимом Галкиным, сообщает Zakon.kz.

Шоумен отметил, что сейчас исполнительница воздерживается от общения со своими детьми и внуками, передает News.ru.

"Это я посоветовал Алле Борисовне на фоне разлада отношений с Галкиным временно не общаться с родственниками. Также на фоне данного разлада может возникнуть множество юридических вопросов", – пояснил Барецкий.

Кроме того шоумен отметил, что в семье певицы все против возможного развода пары.

Ранее Пугачева на фоне слухов о разводе с Галкиным опубликовала в своих социальных сетях новое совместное фото с супругом. На снимке они стоят на яхте, обнимаются и смеются.

Позже уже Галкин показал в соцсетях фотографию со своими подросшими детьми Лизой и Гарри. На снимке также он обнимает Пугачеву.