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В Ираке загорелся нефтеперерабатывающий завод

Ирак, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 08:04 Фото: Instagram/rudaw
13 июня пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Ираке, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание Rudaw, завод находится в иракской провинции Эрбиль. Пожар затянулся на восемь часов. В его ликвидации участвуют более 35 огнеборцев.

По словам очевидца, пострадал по меньшей мере один человек. Причина возгорания неизвестна.

Ирак, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 08:04

Фото: Instagram/rudaw

Ирак, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 08:04

Фото: Instagram/rudaw

На днях стало известно, что более 37 тыс. человек погибли во время израильских ударов по Газе.

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