В Ираке загорелся нефтеперерабатывающий завод
Фото: Instagram/rudaw
13 июня пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Ираке, сообщает Zakon.kz.
Как передает издание Rudaw, завод находится в иракской провинции Эрбиль. Пожар затянулся на восемь часов. В его ликвидации участвуют более 35 огнеборцев.
По словам очевидца, пострадал по меньшей мере один человек. Причина возгорания неизвестна.
Фото: Instagram/rudaw
Фото: Instagram/rudaw
На днях стало известно, что более 37 тыс. человек погибли во время израильских ударов по Газе.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript