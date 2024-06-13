В Ираке загорелся нефтеперерабатывающий завод

13 июня пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Ираке, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание Rudaw, завод находится в иракской провинции Эрбиль. Пожар затянулся на восемь часов. В его ликвидации участвуют более 35 огнеборцев.

По словам очевидца, пострадал по меньшей мере один человек. Причина возгорания неизвестна.

Фото: Instagram/rudaw

Фото: Instagram/rudaw

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