Мегаземлетрясение предсказали США

Ученые сделали более детальное исследование линии разлома у западного побережья США и пришли к тревожным выводам, сообщает Zakon.kz.

Подводная линия разлома может спровоцировать мегаземлетрясение силой девять баллов, которое будет более разрушительным, чем "большое землетрясение" в Калифорнии.

Используя методы подводного картографирования, ученые нанесли на карту зону субдукции Каскадия — линию разлома протяженностью почти 1 тыс. км, простирающуюся от южной Канады до северной Калифорнии — с детализацией, которую раньше никто не делал, пишет Daily Mail.

Выяснилось, что разлом разделяется на четыре сегмента, а не представляет собой одну сплошную полосу, как большинство линий разломов. Это значит, что тектонические плиты могут скользить друг под другом, создавая большее давление и сильные землетрясения.

Если землетрясение силой более девяти баллов обрушится на западное побережье США, оно может вызвать цунами высотой более 30 метров, погибнуть могут более 10 000 человек, а ущерб составит более 80 млрд долларов только в Орегоне и Вашингтоне, пишет издание.

Аналогичная зона разлома у побережья Японии произошла в 2011 году, вызвав сильнейшее, а затем цунами, которое унесло жизни почти 20 000 человек.

Ученые обеспокоены тем, что подобное бедствие может произойти в США в ближайшие годы. Так как землетрясения, вызванные Каскадией, происходят примерно каждые 500 лет, причем последнее из них произошло в 1700 году.

Исследователи надеются, что их выводы помогут штатам в зоне воздействия подготовиться к экстренному реагированию и эвакуации в случае наихудшего сценария в случае разрыва зоны субдукции Каскадия.