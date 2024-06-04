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Туристы обеспокоились землетрясениями на Самуи

Самуи, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 08:50 Фото: pixabay
Волну беспокойства среди туристов на тайском острове Самуи вызвали землетрясения, начавшиеся с 30 мая, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Thansettakij, в ответ на возросшую панику вице-премьер Таиланда и исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды выступил с заявлением, в котором заверил, что угрозы для жизни и здоровья людей нет, и остров остается безопасным для пребывания.

Власти уточнили, что первый толчок был зафиксирован в четверг, 30 мая, а два последующих – 1 июня. Сейсмологи оценили их силу в два-три балла по шкале Меркалли, что соответствует слабым землетрясениям. Причиной подземных толчков стало движение гранитных плит.

Землетресение, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 08:50

Фото: thansettakij

По данным издания, власти Таиланда планируют установить на Самуи сейсмические детекторы в период с 4 по 5 июня, чтобы повысить уровень готовности к подобным природным явлениям и обеспечить своевременное предупреждение жителей острова.

А в одном из городских парков Пекина установили "мультиплеерные" велотренажеры, которые пользуются большой популярностью у отдыхающих.

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