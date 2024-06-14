В незаконном вывозе органов подозревают экс-замминистра здравоохранения Украины

Экс-замминистра здравоохранения Украины Михаила Загрийчука и еще 10 врачей задержали по делу о "незаконном вывозе анатомических материалов людей, находящихся в беспомощном состоянии и иной зависимости от правонарушителей с целью их дальнейшей трансплантации", сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание lb.ua, Загрийчук работал заместителем у министра Зоряны Скалецкой с августа 2019 по март 2020. В данное время он является заведующим трансплантацией и хирургией органов брюшной полости в Институте сердца.

Кроме того, стало известно, что по данному делу задержаны еще 10 врачей из Института сердца, Волынской областной клинической больницы и Центральной городской клинической больницы Киева.

По данным следствия, пишет издание, органы извлекались у людей, которые находились в беспомощном состоянии, впоследствии биоматериалы вывозились за границу. Всем участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В августе 2022 года тогдашний председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщал, что область трансплантологии в стране начала развиваться рекордными темпами на фоне военных действий.

Ранее сообщалось, что в Казахстане выросло число нуждающихся в трансплантации органов.