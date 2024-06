Как один старик от другого: Байден оригинально поздравил Трампа с днем рождения

В социальной сети X (бывший Twitter) поздравление имеет и политический подтекст.

К тексту он приложил 30-секундный видеоролик, в котором под музыку поочередно сменяются кадры с Трампом и Байденом. В подписях на черно-белых кадрах с Трампом перечисляются некоторые из его наиболее известных "прегрешений", включая уголовные обвинения против политика, подозрения в его причастности к штурму Капитолия, "диктаторские" наклонности и налоговые послабления для крупного бизнеса.

Между тем с Байденом, напротив, цветные, а подписи к ним выставляют главу государства исключительно в положительном свете, зачастую за счет его прямого противопоставления Трампу.

Happy 78th birthday, Donald. Take it from one old guy to another: Age is just a number.



This election, however, is a choice. pic.twitter.com/8KssiJuJwQ