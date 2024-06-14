Как один старик от другого: Байден оригинально поздравил Трампа с днем рождения
В социальной сети X (бывший Twitter) поздравление имеет и политический подтекст.
"Поздравляю тебя с 78-летием, Дональд. Прими эти слова как один старик от другого: возраст – это всего лишь цифра. Однако эти выборы – это вопрос выбора", – написал Байден.
К тексту он приложил 30-секундный видеоролик, в котором под музыку поочередно сменяются кадры с Трампом и Байденом. В подписях на черно-белых кадрах с Трампом перечисляются некоторые из его наиболее известных "прегрешений", включая уголовные обвинения против политика, подозрения в его причастности к штурму Капитолия, "диктаторские" наклонности и налоговые послабления для крупного бизнеса.
Между тем с Байденом, напротив, цветные, а подписи к ним выставляют главу государства исключительно в положительном свете, зачастую за счет его прямого противопоставления Трампу.
Happy 78th birthday, Donald. Take it from one old guy to another: Age is just a number.— Joe Biden (@JoeBiden) June 14, 2024
This election, however, is a choice. pic.twitter.com/8KssiJuJwQ
Отметим, что 11 июня суд присяжных в Уилмингтоне (штат Делавэр) признал Хантера Байдена, сына президента США, виновным по всем трем пунктам обвинения в незаконном владении оружием.