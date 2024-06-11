Суд присяжных признал сына Джо Байдена виновным по делу об оружии
Об этом 11 июня пишет CNN.
Отмечается, что вердикт был вынесен за три часа. Приговор огласит судья окружного суда США Мэриэллен Норейка в течение следующих 120 дней.
BREAKING: President Biden’s son Hunter found guilty on all counts on gun charges. pic.twitter.com/OBwLoaJPsB— Piers Morgan (@piersmorgan) June 11, 2024
Обвинения связаны с приобретением Хантером Байденом револьвера Colt Cobra 38 Special 12 октября 2018 года. В анкете он указал, что не употребляет наркотики, хотя с 2015 по 2019 год страдал наркотической зависимостью, о чем сам упоминал в своих мемуарах и интервью. Федеральные законы запрещают лицам с наркотической зависимостью владеть оружием. Дополнительные обвинения касаются предоставления ложной информации продавцу оружия и регистрационным органам.
Максимальное наказание по этим пунктам предусматривает 25 лет лишения свободы и штраф в размере до $750 тысяч. Однако, учитывая отсутствие судимостей и признание Хантером Байденом своей зависимости, ему, вероятно, будет назначено менее суровое наказание.
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