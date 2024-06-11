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Суд присяжных признал сына Джо Байдена виновным по делу об оружии

Суд присяжных признал сына Джо Байдена виновным по делу об оружии, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 23:45 Фото: pixabay
Суд присяжных в Уилмингтоне (штат Делавэр) признал Хантера Байдена, сына президента США, виновным по всем трем пунктам обвинения в незаконном владении оружием, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 июня пишет CNN.

Отмечается, что вердикт был вынесен за три часа. Приговор огласит судья окружного суда США Мэриэллен Норейка в течение следующих 120 дней.

Обвинения связаны с приобретением Хантером Байденом револьвера Colt Cobra 38 Special 12 октября 2018 года. В анкете он указал, что не употребляет наркотики, хотя с 2015 по 2019 год страдал наркотической зависимостью, о чем сам упоминал в своих мемуарах и интервью. Федеральные законы запрещают лицам с наркотической зависимостью владеть оружием. Дополнительные обвинения касаются предоставления ложной информации продавцу оружия и регистрационным органам.

Максимальное наказание по этим пунктам предусматривает 25 лет лишения свободы и штраф в размере до $750 тысяч. Однако, учитывая отсутствие судимостей и признание Хантером Байденом своей зависимости, ему, вероятно, будет назначено менее суровое наказание.

Ранее президент США Джо Байден трогательно признался в чувствах своей супруге. 

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