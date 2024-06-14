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Кейт Миддлтон планирует появиться на публике впервые после известий о ее болезни

принцесса Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 23:44 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Принцесса Уэльская Кэтрин не появлялась на публике после того, как врачи диагностировали у нее рак. 14 июня она поблагодарила всех за поддержку и заявила, что возвращается к своим светским обязанностям, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала в Instagram.

"Меня поражают все добрые сообщения поддержки и поддержки за последние пару месяцев. Это действительно изменило мир для нас с Уильямом и помогло нам обоим пережить трудные времена. У меня хороший прогресс, но как знает любой, кто проходит химиотерапию, есть хорошие и плохие дни", – написала она в социальной сети.

Также она отметила, что в хорошие дни хочет быть активнее.

"Мое лечение продолжается и будет еще несколько месяцев. В дни, когда чувствую себя достаточно хорошо, приятно заниматься школьной жизнью, уделять личное время тому, что заряжает энергией и позитивом, а также начать немного работать из дома. Я с нетерпением жду встречи на параде дня рождения короля в эти выходные с моей семьей, и надеюсь присоединиться к нескольким публичным мероприятиям летом, но в равной степени зная, что я еще не вне опасности", – написала принцесса.

Также она отметила, что учится быть терпеливой в периоды неопределенности со здоровьем.

"Принимаю каждый день таким, каким он наступает, прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе потратить время на исцеление. Огромное спасибо за понимание и всем, кто так смело делился со мной своими историями", – резюмировала Миддлтон.

Ранее принцесса Уэльская Кэтрин обратилась к пехотному полку британской армии.

Елена Беляева
Великобритания 2024 год
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