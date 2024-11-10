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Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии

Кейт Миддлтон, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 06:56 Фото: pixabay
9 ноября принцесса Уэльская впервые появилась на крупном мероприятии после курса химиотерапии, сообщает Zakon.kz.

Фото с фестиваля в Альберт-холле, в рамках Дня памяти, посвященного окончанию Первой мировой войны опубликовано на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Мероприятия также посетили король Чальз III, принц Уэльский и другие члены королевской семьи. Присутствие королевы Камиллы отменили врачи из-за обнаруженной у нее недавно инфекции грудной клетки.

На днях на аукционе продали кусок свадебного торта королевы Елизаветы и принца Филиппа.

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