В Астане мужчина убил супругу и покончил с собой на глазах у детей
Фото: pixabay
В жилом комплексе "Шыгыс" Астаны 55-летний мужчина убил супругу и покончил с собой, сообщает Zakon.kz.
По данным из социальных сетей, трагедия развернулась на глазах двух детей – 12 и 14 лет.
В пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП) уточнили, что по факту убийства и суицида возбуждено уголовное дело.
"Установлено, что в ходе конфликта между супругами 55-летний мужчина нанес ножевые ранения своей 53-летней супруге, после чего ранил себя. От полученных травм оба скончались на месте происшествия".Пресс-служба ДП Астаны
Теперь проводится всестороннее расследование, направленное на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
10 сентября стало известно, что житель Шымкента до смерти избил 65-летнего соседа.
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