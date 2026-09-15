В Астане мужчина убил супругу и покончил с собой на глазах у детей

В жилом комплексе "Шыгыс" Астаны 55-летний мужчина убил супругу и покончил с собой, сообщает Zakon.kz.

По данным из социальных сетей, трагедия развернулась на глазах двух детей – 12 и 14 лет.

В пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП) уточнили, что по факту убийства и суицида возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что в ходе конфликта между супругами 55-летний мужчина нанес ножевые ранения своей 53-летней супруге, после чего ранил себя. От полученных травм оба скончались на месте происшествия". Пресс-служба ДП Астаны

Теперь проводится всестороннее расследование, направленное на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

10 сентября стало известно, что житель Шымкента до смерти избил 65-летнего соседа.