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Фермеры Европы снова вернулись к протестам

Протесты фермеров, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 02:20 Фото: Europa Press/David Zorrakino
На границе между Испанией и Францией возобновились протесты фермеров, сообщает Zakon.kz.

Как передает La Vanguardia, 3 июня с 10:00 до 10:00 вторника тракторы перекроют дороги в Каталонии, Стране Басков и Арагоне. Требования неизменны: улучшение условий ведения бизнеса на фоне конкуренции с более дешевой продукцией других стран.

30 мая во Франции прошла всеобщая забастовка фармацевтов.

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