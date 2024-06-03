Фермеры Европы снова вернулись к протестам

На границе между Испанией и Францией возобновились протесты фермеров, сообщает Zakon.kz.

Как передает La Vanguardia, 3 июня с 10:00 до 10:00 вторника тракторы перекроют дороги в Каталонии, Стране Басков и Арагоне. Требования неизменны: улучшение условий ведения бизнеса на фоне конкуренции с более дешевой продукцией других стран.

30 мая во Франции прошла всеобщая забастовка фармацевтов.