Фермеры Европы снова вернулись к протестам
Фото: Europa Press/David Zorrakino
На границе между Испанией и Францией возобновились протесты фермеров, сообщает Zakon.kz.
Как передает La Vanguardia, 3 июня с 10:00 до 10:00 вторника тракторы перекроют дороги в Каталонии, Стране Басков и Арагоне. Требования неизменны: улучшение условий ведения бизнеса на фоне конкуренции с более дешевой продукцией других стран.
30 мая во Франции прошла всеобщая забастовка фармацевтов.
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