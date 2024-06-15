В Мекку со всего мира прибыли более 1,5 млн паломников

Более 1,5 млн паломников со всего мира прибыли в Мекку для участия в хадже, сообщает Zakon.kz.

К святым местам отправились более пяти тыс. казахстанских паломников. Впервые за последние 10 лет прямыми рейсами из Дамаска прилетели сирийские паломники. Размещаются они в палаточном городке в пустыне.

В этом году паломников ожидают экстремальные погодные условия. Днем температура может подниматься до 48 градусов.

Ранее мы сообщали, какие правила не должен нарушать паломник, а также о содержимом его дорожной сумки.