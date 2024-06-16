Шесть паломников хаджа умерли от теплового удара в Мекке

Шесть человек умерли от теплового удара во время хаджа в Мекку на фоне предупреждений саудовских чиновников о том, что температура во время ежегодного собрания в этом году может достичь +48°, сообщает Zakon.kz.

Все шестеро погибших являются гражданами Иордании, сообщило в субботу Министерство иностранных дел Иордании, добавив, что оно координирует с властями Саудовской Аравии в Джидде процедуры захоронения и возможную передачу их тел обратно в Иорданию, пишет телеканал CNN.

Новость о смерти пришла, когда паломники собрались на вершине горы Арафат в субботу, 15 июня, отмечая главное событие паломничества: племянница одного из погибших рассказала CNN на арабском языке, что ее тетя умерла на горе Арафат и была похоронена в Саудовской Аравии.

По данным Главного статистического управления Саудовской Аравии, в этом году в хадже примут участие более 1,8 миллиона человек.

Хадж — одно из крупнейших религиозных собраний в мире и крупнейшее ежегодное мероприятие в Саудовской Аравии.

Он происходит через два месяца и 10 дней после окончания Рамадана, во время исламского месяца Зуль-Хиджа. Поскольку исламский календарь лунный и короче григорианского календаря, время хаджа по григорианскому календарю каждый год немного сдвигается.

К святым местам отправились более пяти тысяч казахстанских паломников.

