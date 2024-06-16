Британские полицейские намеренно сбили корову и оказались в центре скандала

В минувшую пятницу, 14 июня, полицейские из Великобритании намеренно протаранили корову на патрульном авто. Видео с инцидентом вызвало волну возмущения в Сети, сообщает Zakon.kz.

Министр внутренних дел Великобритании попросил полицию Суррея предоставить "полные и срочные объяснения" после того, как в Сеть попало видео, как полицейские использовали машину, чтобы протаранить сбежавшую корову.

Видео содержит сцены насилия!

Police try to stop an escaped cow by ramming it with their car in Feltham, West London pic.twitter.com/kRTnGRr5SH — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) June 15, 2024

"Зачем вы это делаете? Я не могу придумать никакой разумной необходимости в этом действии. Я попросил полного и срочного объяснения по этому поводу. Кажется, это излишне жестко", – написал глава МВД Джеймс Клеверли.

Инцидент произошел в пятницу вечером после того, как полиция Суррея получила сообщение о корове, бегающей по ряду главных дорог в районе Стейнс-на-Темзе. По данным полиции, они получили сообщения о том, что корова напала на людей и повредила автомобиль.

Корова поднялась на ноги после первого удара, но полицейская машина врезалась в нее во второй раз и, похоже, остановилась, оставив животное под машиной. Представитель полиции Суррея сообщил, что они пытались безопасно поймать корову в течение нескольких часов и изучили несколько вариантов, прежде чем сбить ее машиной. В полиции заявили, что дело было передано в отдел профессиональных стандартов.

Корова получила серьезный порез на ноге и находится на лечении у ветеринаров. Как отмечают СМИ, она идет на поправку.

