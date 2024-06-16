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Британские полицейские намеренно сбили корову и оказались в центре скандала

, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 16:49
В минувшую пятницу, 14 июня, полицейские из Великобритании намеренно протаранили корову на патрульном авто. Видео с инцидентом вызвало волну возмущения в Сети, сообщает Zakon.kz.

Министр внутренних дел Великобритании попросил полицию Суррея предоставить "полные и срочные объяснения" после того, как в Сеть попало видео, как полицейские использовали машину, чтобы протаранить сбежавшую корову.

Видео содержит сцены насилия!

"Зачем вы это делаете? Я не могу придумать никакой разумной необходимости в этом действии. Я попросил полного и срочного объяснения по этому поводу. Кажется, это излишне жестко", – написал глава МВД Джеймс Клеверли.

Инцидент произошел в пятницу вечером после того, как полиция Суррея получила сообщение о корове, бегающей по ряду главных дорог в районе Стейнс-на-Темзе. По данным полиции, они получили сообщения о том, что корова напала на людей и повредила автомобиль.

Корова поднялась на ноги после первого удара, но полицейская машина врезалась в нее во второй раз и, похоже, остановилась, оставив животное под машиной. Представитель полиции Суррея сообщил, что они пытались безопасно поймать корову в течение нескольких часов и изучили несколько вариантов, прежде чем сбить ее машиной. В полиции заявили, что дело было передано в отдел профессиональных стандартов.

Корова получила серьезный порез на ноге и находится на лечении у ветеринаров. Как отмечают СМИ, она идет на поправку. 

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