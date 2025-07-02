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Мир

Британская школьница приехала на выпускной верхом на корове

выпускница приехала на выпускной на корове, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 19:15 Фото: SWNS/ Garry Dixson
В Великобритании 30 июня 2025 года 15-летняя дочь фермера Хлоя Фиттон поразила всех, когда появилась на своем выпускном верхом на домашней корове по кличке Оазис, сообщает Zakon.kz.

Необычное появление девушки вызвало настоящий фурор, ее заезд засняли на видео, которое быстро разошлось по соцсетям, пишет Daily Mail.

В то время как одноклассники выбирали лошадей или роскошные кареты, Хлоя решила выделиться по-настоящему нестандартным способом.

"Все были на лошадях или каретах, поэтому я просто подумала, что сделаю что-то совершенно другое, чего никто никогда не делал раньше", – объяснила школьница.

По словам Хлои, именно ее встречали самыми громкими аплодисментами. А ее верная спутница, корова Оазис, похоже, тоже наслаждалась моментом.

Хлоя – фермер в пятом поколении. И, похоже, любовь к сельской жизни у них в семье передается по наследству. В 2022 году ее старший брат тоже не стал изменять фермерским традициям и приехал на выпускной на тракторе. Вдохновленная поступком брата Хлоя решила выбрать для выпускного корову.

"Я думаю, корова была очень рада выйти на улицу, она была очень счастлива быть в центре внимания", – сказала мать Хлои Луиза.

Хлоя не собирается останавливаться на достигнутом. Она планирует изучать сельское хозяйство в колледже и однажды взять управление семейной фермой в свои руки.

Ранее мы сообщали, как степная черепаха из Казахстана стала героиней космоса.

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Асель Аукешева
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