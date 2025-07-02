Британская школьница приехала на выпускной верхом на корове
Необычное появление девушки вызвало настоящий фурор, ее заезд засняли на видео, которое быстро разошлось по соцсетям, пишет Daily Mail.
В то время как одноклассники выбирали лошадей или роскошные кареты, Хлоя решила выделиться по-настоящему нестандартным способом.
"Все были на лошадях или каретах, поэтому я просто подумала, что сделаю что-то совершенно другое, чего никто никогда не делал раньше", – объяснила школьница.
По словам Хлои, именно ее встречали самыми громкими аплодисментами. А ее верная спутница, корова Оазис, похоже, тоже наслаждалась моментом.
Хлоя – фермер в пятом поколении. И, похоже, любовь к сельской жизни у них в семье передается по наследству. В 2022 году ее старший брат тоже не стал изменять фермерским традициям и приехал на выпускной на тракторе. Вдохновленная поступком брата Хлоя решила выбрать для выпускного корову.
"Я думаю, корова была очень рада выйти на улицу, она была очень счастлива быть в центре внимания", – сказала мать Хлои Луиза.
Хлоя не собирается останавливаться на достигнутом. Она планирует изучать сельское хозяйство в колледже и однажды взять управление семейной фермой в свои руки.
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