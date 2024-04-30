Виктория Боня потратила на прическу миллион рублей

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня нарастила себе натуральный блонд, потратив на свою прическу миллион рублей, сообщает Zakon.kz.

По словам телеведущей, к изменениям ее подтолкнула коллега по "Дому-2" Алена Водонаева. Она опубликовала в Instagram кадры с новым цветом волос, подчеркнув, что не прибегала к окрашиванию.

Как объяснила блогерша, некоторые салоны могут менять цвет волос с помощью наращивания.

"Я потратила миллион рублей на этот образ, и поэтому хочу слышать только комплименты. Как мне идет натуральный блонд. Кстати, эти волосы не крашеные, у них натуральная волна, поэтому будет очень крутой объем даже без укладки", – поделилась телеведущая.

Отметим, что в 2023 году Боня вошла в восьмерку знаменитых женщин, которым развод пошел на пользу.