Второй аттракцион за день завис с людьми в России

16 июня в городском парке Нальчика качели остановились по техническим причинам, сообщает Zakon.kz.

Специалисты МЧС России спасли 13 человек.

Отмечается, что никто не пострадал.





Ранее сообщалось, что в Башкортостане остановилось колесо обозрения с детьми. Аттракцион оказался обесточен из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС.