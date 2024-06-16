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Второй аттракцион за день завис с людьми в России

аттракцион завис с людьми, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 21:08 Фото: пресс-служба МЧС РФ
16 июня в городском парке Нальчика качели остановились по техническим причинам, сообщает Zakon.kz.

Специалисты МЧС России спасли 13 человек.

Отмечается, что никто не пострадал.


Ранее сообщалось, что в Башкортостане остановилось колесо обозрения с детьми. Аттракцион оказался обесточен из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС.

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