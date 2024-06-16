Второй аттракцион за день завис с людьми в России
Фото: пресс-служба МЧС РФ
16 июня в городском парке Нальчика качели остановились по техническим причинам, сообщает Zakon.kz.
Специалисты МЧС России спасли 13 человек.
Отмечается, что никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Башкортостане остановилось колесо обозрения с детьми. Аттракцион оказался обесточен из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС.
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