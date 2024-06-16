В Башкортостане остановилось колесо обозрения с детьми

16 июня в Нефтекамске аттракцион оказался обесточен из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РФ, в двух кабинках колеса находятся шесть человек, из них три ребенка.



Отмечается, что пожарные по автолестнице передали им воду и оказали психологическую помощь.

"Специалисты подключают автономный источник питания для запуска аттракциона", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 30 человек застряли вверх ногами на аттракционе в США.