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В Башкортостане остановилось колесо обозрения с детьми

колесо обозрения с людьми остановилось в России, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 20:48 Фото: пресс-служба МЧС РФ
16 июня в Нефтекамске аттракцион оказался обесточен из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РФ, в двух кабинках колеса находятся шесть человек, из них три ребенка.

Отмечается, что пожарные по автолестнице передали им воду и оказали психологическую помощь.

"Специалисты подключают автономный источник питания для запуска аттракциона", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 30 человек застряли вверх ногами на аттракционе в США.

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