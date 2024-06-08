США вслед за Францией выводят войска из Нигера

Начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау заявил о том, что США начали вывод своего контингента из Нигера, сообщает Zakon.kz.

Его слова приводит телеканал Afrique Media.

"США официально начали выводить свои войска из Нигера. 269 военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули нашу страну", – заявил полковник.

Ранее сообщалось, что Франция начала вывод войск из Нигера.



В конце июля военные свергли действующего президента Нигера и захватили в стране власть. После они потребовали покинуть страну посла Франции и вскоре объявили его персоной нон-гранта. Как заявил президент Франции Макрон, посол страны, находящийся в столице Нигера, находится в заложниках и ему отказывают в еде. Договоренность о выводе американского контингента была достигнута в середине мая. Контингент должен покинуть страну до 15 сентября 2024 года.