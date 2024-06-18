Звезда "Властелина колец" и "Людей Икс" госпитализирован из-за падения во время спектакля

85-летний британский актер Иэн Маккеллен, получивший мировую известность благодаря роли волшебника Гендальфа в трилогии "Властелин колец", попал в больницу в результате падения со сцены во время спектакля Player Kings ("Игроки-короли") в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты The Mirror, он оступился во время разыгранной драки. Инцидент произошел в театре Ноэла Кауарда.

Отмечается, что спектакль был остановлен и не возобновился. Зрителей попросили покинуть зал. Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации. Между тем, о состоянии актера не сообщается.

Иэн Маккеллен участвовал в постановке "Игроки-короли" – современной интерпретации шекспировского "Генриха IV", где он исполнял роль Фальстафа. Для этой роли актер носил громоздкий костюм с накладным животом.

Актер является лауреатом семи британских театральных премий Лоренса Оливье, премии "Золотой глобус" и американской премии "Тони". Дважды Маккеллен был дважды номинирован на "Оскар", в 1991 году он был посвящен в рыцари за заслуги в сфере театрального искусства.

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