Звезда "Властелина колец" и "Людей Икс" госпитализирован из-за падения во время спектакля
Согласно информации газеты The Mirror, он оступился во время разыгранной драки. Инцидент произошел в театре Ноэла Кауарда.
Отмечается, что спектакль был остановлен и не возобновился. Зрителей попросили покинуть зал. Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации. Между тем, о состоянии актера не сообщается.
Иэн Маккеллен участвовал в постановке "Игроки-короли" – современной интерпретации шекспировского "Генриха IV", где он исполнял роль Фальстафа. Для этой роли актер носил громоздкий костюм с накладным животом.
Актер является лауреатом семи британских театральных премий Лоренса Оливье, премии "Золотой глобус" и американской премии "Тони". Дважды Маккеллен был дважды номинирован на "Оскар", в 1991 году он был посвящен в рыцари за заслуги в сфере театрального искусства.
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