Арестованный актер из сериала "Слово пацана" частично признал вину

Арестованный в декабре российский актер, сыгравший эпизодическую роль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", Сергей Базанов признал вину в разбое, но отверг обвинение в убийстве организованной группой, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Отмечается, что следствие утяжелило всем фигурантам уголовного дело обвинение и, помимо разбоя, вменяет им теперь и убийство. Кроме того, стало известно, что по уголовному делу арестован четвертый фигурант – Хайдаров С. С.

Источник рассказал агентству, что один из фигурантов уголовного дела дал в отношении Базанова признательные показания и назвал его организатором убийства организованной группой.



"Фигурант дела Григорий Галустов дал признательные показания на Базанова и назвал его организатором разбойного нападения и убийства", – сказал собеседник агентства, уточнив, что фигуранту предъявлено обвинение в разбое.

Пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы заявила о том, что 25 декабря по делу о нескольких убийствах, совершенных группой лиц, был арестовал Сергей Базанов. Как следует из материалов дела, убийства происходили на территории Москвы в 2011 году.

Отметим, что в нашумевшем сериале актер играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.