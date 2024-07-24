Главный актер сериала "Слово пацана" показал свою копию

Российский актер Иван Янковский, сыгравший лидера группировки "Универсам" Вову Суворова (Адидаса) в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", показал подросшего сына, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями с наследником актер поделился в Instagram 22 июля 2024 года.

Комментаторы отметили, что сын – копия отца:

"Copy + Paste".

"Красавчик еще один растет!"

"Настоящий "Адидас младший".

"Мама и папа в одном маленьком человечке".

"Порода "Янковские", как отдельный вид искусства".

"Офигеть, копия бати! У нас теперь есть мини Янковский!"

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