Главный актер сериала "Слово пацана" показал свою копию
Фото: Instagram/ivanfilippovich
Российский актер Иван Янковский, сыгравший лидера группировки "Универсам" Вову Суворова (Адидаса) в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", показал подросшего сына, сообщает Zakon.kz.
Фотографиями с наследником актер поделился в Instagram 22 июля 2024 года.
Комментаторы отметили, что сын – копия отца:
- "Copy + Paste".
- "Красавчик еще один растет!"
- "Настоящий "Адидас младший".
- "Мама и папа в одном маленьком человечке".
- "Порода "Янковские", как отдельный вид искусства".
- "Офигеть, копия бати! У нас теперь есть мини Янковский!"
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