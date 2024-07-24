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Главный актер сериала "Слово пацана" показал свою копию

Главный актер сериала &quot;Слово пацана&quot; показал свою копию, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:36 Фото: Instagram/ivanfilippovich
Российский актер Иван Янковский, сыгравший лидера группировки "Универсам" Вову Суворова (Адидаса) в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", показал подросшего сына, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями с наследником актер поделился в Instagram 22 июля 2024 года.

Комментаторы отметили, что сын – копия отца:

  • "Copy + Paste".
  • "Красавчик еще один растет!"
  • "Настоящий "Адидас младший".
  • "Мама и папа в одном маленьком человечке".
  • "Порода "Янковские", как отдельный вид искусства".
  • "Офигеть, копия бати! У нас теперь есть мини Янковский!"

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Ранее мы писали, что актер, исполнивший роль Ералаша в "Слове пацана", устал от популярности. 16-летний Ярослав Могильников эмоционально заявил в соцсетях о выгорании, вызвав переживания у поклонников.

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